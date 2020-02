Die B-Juniorinnen vom SV Hohenlimburg 1910 sind vom Fußballverband Westfalen für die Teilnahme an den Westdeutschen-Fußball-Hallenmeisterschaften in Duisburg für das kommenden Wochenende nachnominiert worden. Letzte Woche hatte in Greven mit dem 4. Platz bei den Westfalenmeisterschaften lediglich ein Tor zur direkten Qualifikation gefehlt. Das Trainertrio Raphaela Gerlach, Thomas Gebauer und Hinrich Riemann freuen sich mit den hoch motivierten Fußballmädchen über die reizvolle sportliche Aufgabe, denn sie vertreten den Hagener Mädchenfußball damit landesweit. In Duisburg nehmen unter anderem die Bundesliga-Nachwuchsteams von TSV Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Köln und SGS Essen-Schönebeck teil. Das für Sonntag geplante Westfalenpokalheimspiel gegen Berghofen wird nachrangig verlegt. Fußballbegeisterte Mädchen, die gerne in einem der vier Mädchen-Fußballteams vom SV Hohenlimburg 1910 mitspielen möchten, können sich bei Hinrich Riemann melden unter 01 72 / 58 40 347 oder online informieren unter www.zehnermädchen.de.