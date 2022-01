Grußwort des Hagener Oberbürgermeisters Erik O. Schulz (Dez. 2021)

In einigen Wochen erfolgt in der Hagener Krollmann-Arena die DM im Hallenfaustball der Männer. Vom 12. - 13. März kämpfen die sechs besten Teams aus Deutschland um den begehrten Hallentitel. Der TSV Hagen 1860 ist Ausrichter der DM in Hagen und somit bereits qualifizierter Teilnehmer.

Tickets im Vorverkauf unter: DEUTSCHE MEISTERSCHAFT HALLE 2022

Promo-Video zur DM 2022