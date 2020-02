Trainer Stefan Neff: "Wir freuen uns auf diese Herausforderung" Man könnte sagen, es läuft aktuell beim VfL Eintracht Hagen. Nach dem tollen 26:21-Derbysieg am vergangenen Wochenende gegen den Tabellendritten Schalksmühle-Halver wartet nun die nächste schwere Aufgabe auf die Mannen von Trainer Stefan Neff: Mit dem Longericher SC kommt am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr eine sehr unbequem zu bespielende Mannschaft in die Krollmann-Arena, die zurecht zu den Topteams der Liga gehören.

Beide Mannschaften trennen lediglich vier Punkte und zwei Plätze voneinander. Die Kölner sind ebenfalls richtig gut in das neue Jahr gestartet und haben bislang die letzten vier Spiele alle gewinnen können, unter anderem auch gegen die Dragons aus Schalksmühle.

Stefan Neff weiß um die Qualitäten der gegnerischen Mannschaft, die sehr viel über die Emotionen kommt, aber auch starke individuelle Spieler in ihren Reihen hat. "Longerich zählt für mich auch zu den Topteams der Liga, die sich schon seit Jahren im oberen Tabellendrittel festgesetzt haben. Es ist wieder ein Spitzenspiel und wir freuen uns, diese Herausforderung in der heimischen Arena spielen zu dürfen.”

Aber auch die Eintracht aus Hagen kann mit vollem Selbstvertrauen diese Aufgabe angehen. Der Auswärtserfolg am letzten Wochenende war der sechste Sieg in Folge, und die Jungs aus Hagen möchten diese Serie unbedingt ausbauen. "Wir können die Punkte aus dem Derby vergolden, wenn wir gegen den LSC direkt nachlegen. Parallel können wir einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten, mehr Motivation geht nicht”, blickt Neff auf das Topspiel. Seine Spieler werden zudem noch eine kleine Rechnung offen haben, denn im Hinspiel in Köln unterlag man knapp mit 27:26, und Neff weiß, dass "kein Spieler gerne zwei Mal gegen ein Team in der Saison verliert".

Karten noch erhältlich

Die Freude bei den Spieler der Eintracht war nach dem Derbysieg am vergangenen Wochenende gegen Schalksmühle-Halver groß. Wird es auch Jubelszenen nach dem Heimspiel gegen Longerich geben? Foto: Verein