Barmer TV – TSV Hagen 1860 61:71 (18:18/21:15/13:17/9:21)

Personell wieder einmal deutlich unterbesetzt ging es am Samstagnachmittag zum Gastspiel nach Wuppertal.

Trotz der Warnung, das Spiel aufgrund des Tabellenstandes nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, zeigte das Team leider im Kollektiv eine desolate Vorstellung in der 1.Halbzeit. Mit dem sechs Punkte Rückstand zur Pause konnte man hier noch gut bedient sein.

In der zweiten Halbzeit war dann eine Leistungssteigerung zu sehen, allerdings blieb das Spiel bis in die Schlussminuten knapp. Erst ein 10:2 Lauf in den letzten zwei Minuten konnte den glücklichen Auswärtssieg für das Hagener Team noch retten.

Dazu Coach Springkämper: „Ich glaube wir wissen heute alle, dass wir hier mit 1 1/2 blauen Augen davon gekommen sind. Ich kann mir nicht erklären, warum wir in der 1. Halbzeit so gar nicht stattgefunden haben. Die frühe Foulbelastung hat uns zusätzlich weh getan, so dass wir auch offensiv kaum einen Rhythmus gefunden haben. Unsere Defense in der zweiten Halbzeit war in Ordnung, allerdings reichen normalerweise zehn gute Minuten nur selten zum Sieg“.

Für den TSV spielten:

Perlick (10), Colakoglu (7), Röspel, Scheller, Mücke (7), Dorlöchter (13), Schlatt (5), Stahmeyer (19)