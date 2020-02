Auch in diesem Jahr organisiert der Verein Hagen United im Rahmen des Kulturfestivals Schwarzweißbunt ein multikulturelles Fußballturnier. Der „Bunte Kick 2020“ und die „Bunte Party“ finden am Samstag, 6. Juni, ab 10 Uhr auf dem historischen Sportplatz Waldlust statt. Danach kann das Tanzbein geschwungen werden. Die Teilnahmegebühr bleibt konstant bei 25 Euro. Das Turnier ist auf maximal 16 Mannschaften begrenzt. Anmeldungen an: bunterkick@gmx.de. Foto: Verein