Es wurde recht ruhig um die Feuervögel in der letzten Woche. Neben der Tatsache, dass der ganze Januar nur Auswärtsspiele bietet, hatte Phoenix Hagen am letzten Wochenende auch noch spielfrei. Am Freitag, 24. Januar, steht nun aber eine ganz wichtige Partie auf der Agenda: Um 20.30 Uhr ist Sprungball beim punktgleichen Tabellennachbarn, den wiha Panthers Schwenningen.

„Nach zwei Wochen ohne Ligaspiel freuen wir uns natürlich darauf, endlich wieder gegen jemand anderen als uns selbst anzutreten“, berichtet Headcoach Chris Harris schmunzelnd. Nachdem letzte Woche noch das ein oder andere Wehwehchen im Raum stand, sind die Jungs inzwischen wieder topfit und in guter Form für die anstehende Aufgabe. Harris wird mit seiner ersten zehn in den Schwarzwald reisen, da die Doppellizenz-Spieler am Wochenende bei ihren Stammvereinen im Einsatz sind.

Während die Schwenninger im Hinspiel gegen Phoenix Hagen eine Niederlagen-Serie im Rücken hatten, stehen nun vier Siege aus den letzten fünf Spielen zu Buche. Genau wie Phoenix Hagen hat Schwenningen auf der Pointguard-Position eine Veränderung vorgenommen und ist so in Aufwind geraten. So sind die Feuervögel gewarnt, Schwenningen keinesfalls zu unterschätzen. Starke Gegner

„Für mich ist Schwenningen aktuell nach Chemnitz das heißeste Team der Liga, das zudem noch vor einer tollen Kulisse spielt. Sie sind heimstark und wir werden alles in die Waagschale werfen, um dort zu gewinnen“, erklärt der Headcoach. Für ihn und das Team geht es bereits am Donnerstagmittag nach dem Training Richtung Schwarzwald, um sich optimal auf die richtungsweisende Partie einzustellen.

Alle Fans können das Spiel am Freitag ab 20.15 Uhr via airtango.live und über die Social Media Kanäle von Phoenix Hagen verfolgen.