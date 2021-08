Mit Kathrin Schlomm und David Zentarra haben sich zwei der erfolgreichsten deutschen Federfußballer in der St. Johannes Kirche in Boele das Ja-Wort gegeben. Die beiden Nationalspieler aus Reihen des FFC Hagen blicken auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Im Jahr 2020 gewann das Paar zusammen die deutsche Meisterschaft im Mixed-Doppel. Während Kathrin Schlomm bei ihrem Stammverein als Sportwartin fungiert, lastet auf David Zentarras Schultern gleich eine Reihe von Aufgaben. So steht der 30-jährige als Präsident an der Spitze des Deutschen Federfußballbundes, ist 2. Vorsitzender des FFC Hagen und Bundestrainer sowie Trainer bei seinem Stammverein. Gemeinsam hat das frisch gebackene Ehepaar zahlreiche Großveranstaltungen wie Deutsche Meisterschaften und German Open organisiert.

Größter internationaler Erfolg für Kathrin Schlomm war 2019 der 9. Platz mit der Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich. Sportlich weiß auch David Zentarra zahlreiche Akzente zu setzen. Seit dem Gewinn der deutschen B-Jugendmeisterschaft im Jahre 2003 sammelte er nicht weniger als 27 (!) DM-Titel in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen. Hinzu kamen Siege bei den French Open, den Italian Open und Austrian Open sowie acht Silbermedaillen bei Europameisterschaften. Höhepunkte seiner beeindruckenden Karriere war bislang der Gewinn der Europameisterschaft 2014 im Einzel sowie von zweimal WM-Bronze im Einzel in den Jahren 2010 und 2013.