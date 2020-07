Nach Zach Haney hat sich Phoenix Hagen mit einem weiteren echten Neuzugang verstärkt. Jermaine Bishop wird zukünftig auf den Positionen Shooting Guard und Point Guard eingesetzt.

Der 23-jährige Bishop kommt von der Norfolk University nach Hagen. In seinem Seniorjahr am College ist der in Queens, NY geborene Rookie für die „Spartans“ zum absoluten Leistungsträger gereift. In der Mid-Eastern Conference avancierte er zum viertbesten Scorer ligaweit. Jermaine Bishop wird in Hagen mit der Trikotnummer eins auflaufen.

Headcoach Chris Harris: „Die Verpflichtung von Jermaine begeistert mich. Er ist ein vielseitiger Spieler der variabel auf beiden Guard Positionen einsetzbar ist. Er ist ein williger Verteidiger, setzt seine Mitspieler gerne in Szene und besitzt einen sehr gefährlichen Wurf.“

Jermaine Bishop: „Mit der Vertragsunterschrift geht für mich ein Lebenstraum in Erfüllung, denn es bedeutet für mich den ersten Schritt Richtung Profibasketball.“ Nachdem die ersten sieben Positionen für die kommende Saison besetzt sind, konzentriert sich Phoenix nun auf die Suche nach einem Point Guard und einem Spieler für die Position Small Forward/Shooting Guard.