In diesem Jahr wurden die deutschen Straßen-Radmeisterschaften der Damen und Herren im Sauerland ausgetragen. Zu den nationalen Titelkämpfen vom 24. bis 26. Juni kamen die Top-Fahrer des deutschen Profi-Radsports in die Region. An den Start gingen auch Fahrer der WorldTour-Teams „BORA hansgrohe“ und „Team DSM“ sowie das heimische U23 Bundesliga-Team „Saris Rouvy Sauerland“. Das hieß: drei Tage hochkarätiger Radsport im Sauerland.

Die Zuschauer durften sich auf drei Tage hochkarätigen Radsport im Sauerland freuen“, so Team Sauerland Manager und Organisator Heiko Volkert, der den Zuschlag für die Austragung der DM gemeinsam mit Jörg Scherf in die Region holen konnte. Für die Männer war es der letzte wichtige Formtest eine Woche vor Beginn der Tour de France.

Spannende Wettkämpfe versprach daher auch das dreitägige Rennprogramm. Den Auftakt machte am Freitag, die Deutschen Meisterschaften im Zeitfahren der Männer und der Frauen. Von Marsberg aus startete der 27-Kilometer-Kurs über Obermarsberg, Giershagen, Leitmar, Canstein, Udorf, Kohlgrund und Erlinghausen.

Bei den Frauen bestätigte Lisa Brennauer ihre tolle Form. Die 34-Jährige setzte sich mit einer Zeit von 42:23 Minuten mit 14 Sekunden Vorsprung gegen Lisa Klein durch.

Bei den Männern gewann der 25-jährige Profi Lennard Kämna vom Rennstall Bora hansgrohe.

Auf dem anspruchsvollen 27,5 Kilometer langen Kurs mit Start und Ziel in Marsberg gewann er in einer Zeit von 35:31 Minuten mit 15 Sekunden Vorsprung auf Jannik Steimle.

Die Hobby-Radfahrer fuhren zum 28. Mal den traditionellen Bildchen-Sprint für Jedermänner und -frauen.

Höhepunkt des Renn-Wochenendes waren die Deutschen Straßen-Meisterschaften am Sonntag.

Das 130 Kilometer-Rennen der Frauen startete in Siedlinghausen und führte acht Mal über einen 13 Kilometer-Rundkurs über Brunskappel und Elpe ins Ziel nach Winterberg, wo am Kahlen Asten im Schatten des Astenturms als Deutsche Meisterin 2022 Liane Lippert (DSM) gekürt wurde.

Die 24-jährige Friedrichshafenerin verwies nach schweren 122 Kilometern von Siedlingshausen zur Bergankunft am Kahlen Asten im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe die U23-Zeitfahrmeisterin Ricarda Bauernfeind (Canyon – SRAM Generation) und Nadine Gill (Sopela) auf die Plätze.

Das Straßenrennen der Männer ging über 189 Kilometer von Arnsberg-Neheim ebenfalls bis nach Winterberg und wandelte dabei in großen Teilen auf den Spuren der ebenso beliebten wie anspruchsvollen Sauerlandrundfahrt. Das Rennen startete in Neheim im Vorfeld des Stadtfestes „Neheim Live“ und führte über Alt-Arnsberg, Warstein, Meschede, Sundern, Eslohe, Schmallenberg und Siedlinghausen bis ins Ziel auf die Höhen des Kahlen Astens am Astenturm.

Als neuer deutscher Meister 2022 der Straßenprofis, von 142 Startern, konnte sich Nils Politt vom Team Bora hansgrohe mit 47sek. Vorsprung auf den Zweitplazierten Nikias Arndt vom Team DSM, feiern lassen.

4:34:59 benötigte Politt für seinen Husarenritt hinauf zum Kahlen Asten.

Mit 2:45 Minuten Rückstand setzte sich der Freiburger Simon Geschke (Cofidis) im Kampf um den letzten freien Podiumsplatz gegen Politts Teamkollegen Emanuel Buchmann durch.

Knackige Anstiege der Sauerländer Berge, spektakuläre Abfahrten und nicht zuletzt tausende begeisterte Zuschauer, wie bei den Sauerland Rundfahrten zuvor, sorgte für bekannte „Klassiker-Atmosphäre“. Zu Fahren galt auch die berüchtigte Hirschberger Wand mit 33 Prozent Steigung durch das Gässchen in Warstein-Hirschberg, mit dem bezeichnenden Namen "Berghang". Diese zählt zu den steilsten Bergwertungen für Radrennen in Europa und ist dem entsprechend berüchtigt!