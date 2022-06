Video-Impressionen rund um das ATP Rasen-Tennisturnier in Halle/Westfalen.

Den ersten Satz verloren, dann aufgedreht, taktisch klug agiert und

schließlich doch verdient gewonnen: Oscar Otte setzt sich in einem mitreißenden Match gegen den Georgier Nikoloz Basilashivili mit 4:6, 6:0, 7:6(3) durch und erreicht bei seiner ersten TERRA WORTMANN OPEN-Teilnahme gleich die Runde der letzten Acht.

Beide Akteure boten im entscheidenden Durchgang mitreißende Ballwechsel. Keiner gab auch nur einen Ball verloren. Breakchancen waren Mangelware und wenn es eine gab, punktete der Aufschläger. Beinahe logisch, dass die Entscheidung über Sieg oder Niederlage im Tiebreak fiel. Oscar Otte pushte sich und die Zuschauer. Riesenstimmung bei den Oscar-Otte-Festspielen in Halle. Der zweite Matchball saß.

„Das Publikum hat mich voll durchgezogen nach dem verlorenen Satz. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Den Sieg genieße ich jetzt erstmal“, freute sich Oscar Otte, der im Viertelfinale auf Karen Khachanov trifft.

Nach seinem Sieg gegen Basilashvili meinte Otte in der Pressekonferenz: " Ich hätte vor Freude am liebsten den Schläger über den Rasen geworfen oder ein Stück Rasen gefressen. Ich fühle mich überglücklich und konzentriere mich ab sofort auf die nächste Runde".

Volles Haus am „Storck Family Day“ der 29. TERRA WORTMANN OPEN: Bei strahlendem Sonnenschein genossen Tennisfans die ATP-Matches und vergnügten sich beim beliebten „Tennistainment“ rund um die OWL ARENA. „Wir sind glücklich, dass die Zuschauer uns nach den schwierigen Jahren der Pandemie so stark die Treue halten“, sagte Turnierdirektor Ralf Weber. „Es ist ein tolles Gefühl, gerade viele Familien mit ihren Kindern auf der Anlage zu sehen.“ Angebote gab es am ausverkauften vierten Wettbewerbstag für die Tennisfreunde reichlich.

Der frühe Nachmittag bot eine Autogrammstunde mit Mischa Zverev und danach eine Talkrunde zum Thema Padel Tennis mit Jens Wöhrmann.

Und natürlich gab es auch Spitzentennis in den Einzelmatches auf dem Centre Court mit den Partien:



Laslo Djere vs. Karen Khachanoy; 6 : 7 - 4 : 6

Nikoloz Basilashvili vs. Oscar Otte (GER); 6 : 4 - 0 : 6 - 3 : 7

Daniil Medvedev vs. IIya Ivashka; 7 : 6 - 6 : 3

Tallon Griekspoor vs. Roberto Bautista Agut; 7 : 6 - 4 : 6 - 2 : 6

Die Nr.1 der aktuellen Weltrangliste, Daniil Medvedev, hatte gegen Iyashka im ersten Satz große Schwierigkeiten. Nur knapp konnte er den ersten Satz im Tiebreak für sich entscheiden. Im zweiten Satz spielte er wesentlich konzentrierter und gewann das Match mit: 7:6 und 6:3.

Auf dem Tennis Point Court fanden die Partien der Doppelmatches statt.

Am Abend heizten "Marquess" auf der Showbühne die Temperatur noch einmal zusätzlich an.