Den Ärger über die Niederlage in Trier abschütteln und nach vorneschauen: Diese Aufgabe haben sich Phoenix-Headcoach Chris Harris und sein Team vorgenommen,

um mit voller Konzentration die nächste schwere Aufgabe meistern zu können. Schließlich ist am

Samstag, 23. Januar, ab 19 Uhr der aktuelle Tabellenzweite der ProA zu Gast in der Krollmann Arena.



Der Blick auf die Stats in dieser Saison zeigen, dass die Rollen klar verteilt sind: Hier eine Hagener

Mannschaft, die insbesondere im Rebounding zuletzt Lehrgeld zahlen musste und nach

mehrwöchiger Quarantäne mitten in der Saison immer noch nicht bei 100 Prozent ihrer

Leistungsfähigkeit ist. Dort die Heidelberger, die bislang kaum eine Blöße gezeigt haben und ihrer

Mitfavoritenrolle um den Aufstieg gerecht wurden. Bei zehn Spielen haben die MLP Academics

bislang gerade einmal zwei Niederlagen verkraften müssen: am dritten Spieltag in Leverkusen (81:93, wobei die Revanche im Rückspiel mit 103:75 deutlich ausfiel) sowie am 9. Dezember im Spitzenspielgegen Rostock, wo die Heidelberger ganz knapp davor waren, den Ligaprimus zu schlagen (88:91).

Urheber dieser Erfolge sind vor allem die Shooting Guards Jordan Geist, der vor der Saison von den

RÖMERSTROM Gladiators Trier nach Heidelberg gewechselt ist, und Shyron Ely, der fast schon zum

„Inventar“ der Academics zählt und dort immer noch konstante Quoten abliefert. Vor allem von der

Dreierlinie: Sowohl Geist als auch Ely kommen aus der Distanz auf eine Trefferquote von rund 44

Prozent – Werte, die mit dazu beitragen, dass Heidelberg auch im Teamranking der ProA hier auf

Rang eins liegt (42,3 Prozent, Hagen: 12., 33,4 Prozent).

„Shyron ist eine echte Mikrowelle für die Academics“, sagt Headcoach Chris Harris über Ely, der es

verstehe, sein Team „warm zu werfen“. Dazu sieht Harris die Gäste auch als brandgefährlich in der

Transition. „Heidelberg steht nicht ohne Grund mit einem Punkteschnitt von 92,1 auf Platz zwei in

der Liga. Da müssen wir defensiv auf jeden Fall voll auf der Höhe sein und auch besser für den

Rebound arbeiten, als wir das zuletzt gegen Trier getan haben“, so Harris, der für das Heimspiel aber

immerhin auf einen (fast) kompletten Kader zurückgreifen kann, nachdem Cameron Delaney nach

überstandener Handverletzung bereits gegen Trier schon wieder einige Minuten auf dem Parkett

stehen konnte. Auf Center Javon Baumann muss Phoenix indes weiter verzichten: Der Big Man

musste sich am Freitag der Vorwoche nach einer Stirnhöhlenentzündung einer Operation

unterziehen, die er aber gut überstanden hat. Bis zu einem Einsatz in der Liga werden aber wohl nocheinige Wochen vergehen.

Vielleicht erwächst aber zumindest aus der Belastung der Gäste ein kleiner Vorteil: Erst am Mittwoch

mussten die Academics gegen die LIONS Karlruhe antreten, die aber mit 91:79 recht deutlich

bezwungen wurden.

Das Spiel gegen Heidelberg wird am am Samstag, 23. Januar, ab 19 Uhr live auf Sportdeutschland.TV

übertragen:

https://sportdeutschland.tv/basketball/proa-phoenix-hagen-mlp-academics-heidelberg