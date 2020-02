Nachdem Sturmtief "Sabine" Phoenix Hagen den letzten Spieltag verhagelt hat, geht es am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr in Heidelberg mit dem 26. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga weiter.



Trotz des ungeplant ruhigen Wochenendes verlief die Vorbereitung auf die Partie gegen Heidelberg für Headcoch Chris Harris durchwachsen: „Domi musste aufgrund einer kleinen Verletzung kurzfristig beim Training aussetzen und nachdem Janniks Fingerverletzung aus dem Nürnberg-Spiel doch operiert wurde, steigt er erst langsam wieder ins Teamtraining ein.“

Auch den Heidelbergern blieb die Partie gegen Trier am Wochenende aufgrund des Sturms verwehrt. Der Nachholtermin hat aber bereits am Mittwoch stattgefunden. Die MLP Academics konnten sich nach Verlängerung 104:97 in Trier durchsetzen und stehen auf dem vierten Tabellenplatz mit 14 Siegen aus 24 Spielen. Phoenix Hagen kommt bislang auf zehn Siege aus 22 absolvierten Partien und steht vor der Begegnung auf Platz zwölf.

Chris Harris: „Heidelberg ist eine erstklassig besetzte Mannschaft und verfügt auf jeder Position über starke Waffen. Letzteres können wir aber inzwischen auch von uns behaupten. Es wird auf die Tagesform ankommen, die letztlich darüber entscheiden wird, ob uns eine kleine Überraschung gelingt.“