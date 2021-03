Eigentlich hätten die PS Karlsruhe LIONS und Phoenix Hagen in der ProA längst aufeinandertreffen sollen: Am 3. Spieltag Ende Oktober wäre es so weit gewesen – wenn nicht das Coronavirus erstmals richtig bei den Hagenern zugeschlagen und alle Pläne über den Haufen geworfen hätte. So wird das ursprüngliche Rück- zum Hinspiel: Am Samstag, 13. März, empfangen die Hagener die Löwen, ehe das damals abgesagte Spiel in Karlsruhe am 7. April (19.30 Uhr) nachgeholt wird.

Die Vorzeichen stehen für die Feuervögel günstig: Beim klaren 91:65-Heimsieg gegen Tübingen konnten die Volmestädter endlich das Selbstbewusstsein tanken, das bislang häufig fehlte. Zwar rangieren die Hagener mit sechs Siegen immer noch auf Platz 13 der Tabelle, der Trend zeigt aber eindeutig nach oben – während die Karlsruhe LIONS am Samstag alles dafür tun werden, aus ihrer kleinen „Krise“ herauszukommen. Mit 9:11-Siegen stellt sich die Bilanz des Tabellenzehnten zwar besser dar als die ihrer Gegner, die letzten beiden Partien gingen für die LIONS jedoch verloren. Allerdings waren die Gegner auch in Topform, ging es doch gegen die Bayer Giants Leverkusen (85:99) und die MLP Academics Heidelberg (70:88) - Teams, gegen die die Feuervögel hingegen zuletzt starke Auftritte zeigten.

Dass die Karlsruher aber auch extrem schwierig zu spielen sein können, mussten unter anderem die Artland Dragons und die Eisbären Bremerhaven erfahren, die beide in dieser Saison gegen das Löwenrudel bereits den Kürzeren zogen. Was angesichts des Kaders keine Überraschung ist: Als Scorer überzeugen vor allem Shooting Guard Daniel Alexander Norl (13,2 Pkt/Spiel) und Center Maurice Pluskota (12,9 Pkt.), der auf seiner Position aber noch eine weitere Stütze neben sich weiß – einen alten Bekannten der Hagener: Der 26-jährige Tscheche Adam Pechacek schloss sich im Sommer den LIONS an und macht nun da weiter, wo er in Hagen nach Ende der Saison 2019/20 aufgehört hatte: 12,8 Punkte sowie 6,7 Rebounds im Schnitt zeigen, was für eine Macht Adam weiterhin am Brett ist. Im Team der Karlsruher ist nur Pluskota stärker, der mit acht Boards pro Spiel Rang fünf der Ligarangliste einnimmt.

„Das ist definitiv eine interessante und sehr athletische Mannschaft“, beschreibt Phoenix-Headcoach Chris Harris den Gegner, der vor allem über seine Penetration in die Zone immer wieder Gefahr ausstrahlt. „Das müssen wir natürlich verhindern und die Karlsruher gar nicht erst ins Spiel kommen lassen“, sagt Harris, der sich auf das Wiedersehen mit Adam Pechacek freut: „Das wird sicher ein interessantes Match-up mit Marcel Keßen.“

Das Spiel gegen Karlsruhe wird am Samstag, 13. März, ab 19 Uhr live auf Sportdeutschland.TV

übertragen:

https://sportdeutschland.tv/basketball/proa-phoenix-hagen-ps-karlsruhe-lions