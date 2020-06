Neben den ersten Eckpfeilern im Kader ist nun auch das Trainerteam für die kommende Spielzeit wieder komplett. Headcoach Chris Harris vertraut weiter auf Co-Trainer Alex Nolte, der einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Unterstützt wird das Duo in der täglichen Arbeit von Nachwuchskoordinator Stanley Witt.



Stimmen

Alex Nolte: „Ich freue mich riesig auf eine weitere Saison bei Phoenix. Für alle sind die Zeiten gerade nicht einfach, umso mehr freue ich mich, dass ich mit Boele Kabel und Phoenix Hagen zwei Vereine gefunden habe, die an mich glauben und mir es ermöglichen in Hagen meinen Job nachzugehen. Mein besonderer Dank geht an Patrick und Chris bei Phoenix und an Mareike Barth und Michael Gothen von Boele Kabel, die es mir ermöglicht haben. Für mich als Trainer ist es wieder schön eine eigene Mannschaft zu coachen und mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich freue mich, euch alle bald wieder in der Ischehölle zu sehen.“



Headcoach Chris Harris: „Alex ist als echter Hagener ein wichtiger emotionaler Faktor für uns, im Team und bei den Fans überaus beliebt. Wir wussten immer schon, dass er loyal und fleißig ist. Im letzten Jahr hat er inhaltlich weiter einen großen Sprung gemacht, so dass ich mich sehr freue, ihn weiterhin an meiner Seite zu haben.“

Geschäftsführer Patrick Seidel: „Unser Dank gilt in diesem Fall unserem Kooperationspartner Boele Kabel, ohne dessen Beteiligung die Verlängerung von Alex nicht möglich gewesen wäre. So können wir im Dreieck Phoenix-Boele-Alex von einer smarten Situation für alle sprechen. Mit den bisher unter Vertrag stehenden deutschen Spielern und dem Trainerteam ist es uns bereits jetzt gelungen, trotz der Abgänge von Jonas Grof und Niklas Geske eine gesunde Basis für die neue Spielzeit zu legen. Kontinuität ist uns wichtig. Dennoch wird es dieses Jahr auch neue Gesichter im Kader und damit frischen Wind geben.“