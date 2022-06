TSV Hagen 1860 – VFL AstroStars Bochum 50:61 (7:21/20:10/10:14/13:16)

Zum dritten und letzten Testspiel vor den Sommerferien lud die neuformierte U14w von Paula Grünhage und Tim Overhoff die U14w des Kooperationspartners vom VFL Bochum in die Öwen Witt Halle. Die Gastgeber hatten dabei aber ordentlichen Personalschwund. Mit Lore, Lilly, Mina, Sue, Julia und Anisa fehlten sechs Spielerinnen. Drei davon standen am Montag gegen ASC Dortmund noch in der Starting Five. Zu siebt empfang man die Gäste, die personell auf zwei Spielerinnen mehr setzen konnten. Dazu war die Luft in der Halle sehr schwer und stickig.

Dementsprechend starteten beide Teams nicht gerade gut. Katharina brachte die Schwarz-gelben in Führung, danach übernahmen allerdings die Gäste. Sie zauberten einen 16:0 Run aufs Feld und gingen früh deutlich in Führung. Doch danach gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Dennoch gingen die Ruhrstädter mit einer 7:21 Führung in die Viertelpause. Eigentlich ein Spielstand der einen Trainer nicht glücklich schätzen würde und böses vermuten ließ.

Doch von hieran zeigten die Gastgeber die beste Leistung der drei Testspiele. Es wurde besser verteidigt und vorne cleverer und schneller gespielt. Durch einen 12:4 Run konnten die Gastgeber auf 19:25 verkürzen und waren auch in der Folge das bessere Team. Anna packte ihre Fussball Einwürfe aus und war mit sechs Punkten maßgeblich daran beteiligt, dass die 60erinnen weiter auf 25:27 verkürzen konnten. Erinnerung: am Montag gegen Dortmund hatte man 27 Punkte im kompletten Spiel erzielt. Die 60erinnen hatten sich jetzt reingebissen und konnten zum Abschluss durch Mathilda dieses Viertel mit 20:10 für sich entscheiden.

Es war jetzt ein Spiel zweier, in etwa gleich starken Mannschaften und der alte Spruch kam wieder zum Tragen. Basketball, ein Spiel der Läufe! Bochum konnte durch einen 12:3 Run wieder auf 13 Punkte (30:43) wegziehen, doch die Gastgeberinnen hatten die passende Antwort. Gizem initiierte einen 7:2 Run, den Juliane fortführte und durch einen starken And1von Lina zum Ende des Viertels gekrönt wurde. Mit 37:45 gingen die Teams in die letzte Spielpause.

Wieder ähnliches im vierten Viertel. Die jüngste im Team drückte diesem Viertel ihren Stempel auf. Fine zeigte einen Zuckerpass auf Katharina, der das 43:49 herstellte. Doch die Gäste hatten eine Antwort in petto. Sie konterten mit einem 6:0 Run, der es wieder zweistellig machte (43:55). Bevor Fine dann ihre gute Vorstellung heute auch mit Punkten belohnen konnte. Zum Abschluss knallte Lina noch einen Dreier rein, der die 50 Punkte herstellen sollte.

„Das war heute eine komplett andere Vorstellung als noch am Montag. Wir haben heute deutlich besser gespielt und haben teilweise sehr schöne Aktionen gezeigt. Nach den ersten drei Wochen der Vorbereitung sind wir sehr zuversichtlich für die Saison. Bereits jetzt haben wir deutliche Entwicklungsschritte sehen können“, so die Coaches.

Für den TSV spielten:

Josefine (2), Lina (12), Juliane (2), Anna (9), Katharina (17), Mathilda (4), Gizem (4)