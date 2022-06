Nach über zwei Stunden Spielzeit bei hochsommerlichen Temperaturen durfte die TSV Mannschaft am Ende vor der gut gefüllten Tribüne der Faustballarena Hagen jubeln.

Mit 5:3 Sätzen blieben zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um die DM-Startplätze in Westfalen.

Das Spitzenspiel zwischen den erstplatzierten Brettorfern und den direkten Verfolgern aus Hagen startete etwas holprig. Viele Eigenfehler auf beiden Seiten sprachen für eine gewisse Anfangsnervosität. Am Ende des ersten Satzes ging das Heimteam etwas glücklich in Führung. Es folgte ein souveräner zweiter Satz.

Der Vorsprung ließ die Hagener, die aus familiären Gründen ohne ihren Spielführer und Nationalspieler Ole Schachtsiek agieren mussten, jedoch etwas nachlässiger werden und die Gäste aus Niedersachsen kämpften sich vor der Pause zu einem 1:2 Zwischenstand.

Diese Pause war auch von Nöten. Bereits jetzt zerrten das intensive Spiel und die hohen Temperaturen an den Spielern. Besser nutzen konnte die Unterbrechung der TV Brettorf. Mit einem deutlichen 11:6 gelang dem Tabellenführer der Satzausgleich.

„Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz“ mahnte Trainer Dirk Schachtsiek sein Team nach dem Verspielen des Vorsprungs und wechselte taktisch den Zweitschlag (Florian Kutscher für Robin Kuhlmann). Neben dem Wechsel funktionierte auch der Spielaufbau des TSV wieder besser, sodass die Retourkutsche (11:6) zur erneuten Führung gelang. Doch die aus dem Oldenburger Land angereisten Brettorfer stellten erneut ihre Nehmerqualitäten unter Beweis und sicherten sich vor der Pause den spannendsten Satz (11:13).

Das Spiel und die Arena kochten. Nach der zehnminütigen Abkühlung ging es in die Endphase. Hier überzeugte vor allem die junge TSV-Abwehr mit Leo Eckerle und Florian Strässer. Immer wieder behielt die Defensive kühlen Kopf und auch das Zuspiel sowie der Angriff nahmen den Sieg jetzt eindeutig ins Visier. Nach zwei weiteren engen Sätzen (11:9, 11:9), welche sinnbildlich für die Partie standen war der Jubel in der Arena groß. „Das war heute ein echter Kraftakt“, atmete Trainer Hartmut Maus nach dem Spiel durch. „Sowohl von den Rahmenbedingungen als auch vom Spielverlauf ein echtes Topspiel.“

Durch diesen Erfolg qualifiziert sich das Faustball-Team aus der Hoheleye für die Qualifikationsrunde zur deutschen Meisterschaft.

Bereits kommenden Samstag, den 02. Juli um 16:00 Uhr findet das erste Qualifikationsspiel des TSV Hagen 1860 gegen den VFK Berlin in der heimischen Faustball-Arena Hoheleye statt.

Am Sonntag, also nur einen Tag später, erfolgt das zweite Quali-Spiel gegen den SV Moslesfehn um 11:00 Uhr, ebenfalls wieder in der heimischen Faustball-Arena Hoheleye.