Gesundheitliche Aspekte, Sport und Spiel, teilweise mit rhythmischer Musik, Spaß und Kommunikation – all das steht ab Mittwoch, 12. August, bis Freitag, 18. Dezember, bei den wieder startenden Fitnesskursen des Servicezentrums Sport (SZS) im Vordergrund.

Folgende Kurse stehen zur Auswahl: Gymnastik, Sport und Spiel für Damen montags von 18.30 bis 20 Uhr in der Turnhalle Heideschule, Heideschulweg 12, in Hohenlimburg; dienstags und mittwochs von 16.45 bis 18.15 Uhr in der Turnhalle des Albrecht-Dürer-Gymnasiums, Heinitzstraße 73c, sowie mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Eilpe, Selbecker Straße 55. Gymnastik, Sport und Spiel für Herren findet montags von 20 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle der Henry-van-de-Velde-Grundschule, Blücherstraße 22, statt.

Ein Einstieg ist jederzeit möglich



Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. Die Teilnahmegebühr für die 15 Doppelstunden liegt bei 20 Euro. Weitere Auskünfte zum Programm erhalten Interessierte bei Ursula Schneider unter Tel. 02331-2075100. Es wird wieder Sport angeboten.