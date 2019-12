Torben Nass in Sizilien nicht zu stoppen

Zum Abschluss des Jahres startete Federfußballer Torben Nass von Flying Feet Haspe am letzten Dezember-Wochenende bei einem internationalen Turnier im sizilianischen Catagirone. Und der Abstecher in den Süden Italiens sollte sich für den Nationalspieler lohnen. Sowohl im Einzel als auch im Doppel trug er sich ohne Satzverlust souverän in die Siegerliste ein.

Im Einzel hatte der Europameister von 2016 im Anschluss an die Vorrunde den französischen Nationalspieler Ayman Moussa im Halbfinale mühelos 21:15, 21:10 auf Distanz gehalten. Im Endspiel hielt der WM-Teilnehmer dann den Italiener Francesco Colombo aus Reihen von Gastgeber Phoenix Feathers mit 21:10, 21:10 auf Distanz.

Auch im Doppel war Torben Nass nicht zu stoppen. Gemeinsam mit dem Franzosen Ayman Moussa schaltete er nach der Gruppenphase zunächst im Halbfinale die Italiener Andrea Vacirca und Concetta Speciale mit 21:16, 21:13 aus. Im anschließenden Final setzte sich das Duo mit 21:11, 21:16 gegen die Italiener Alberto Pampallona und Simone Polizzi durch. Mehr unter www.federfussball.info