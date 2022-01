SVD 49 Dortmund 2 – TSV Hagen 1860 70:75 (40:36)

Für den TSV Hagen ging es an diesem Wochenende nach Dortmund, die wie Lüdenscheid und die BBA bislang immer mal wieder auf die Tabellenführung schielten. Die Hagener mussten erneut dezimiert antreten, da Defensivspezialist Erik Krumme, der zuletzt sehr starke Tim Overhoff und Topscorer Stanley Witt fehlten. Entsprechend gestaltete sich die Aufgabe gegen die Dortmunder als sehr schwierig.

Zu Beginn der Partie war es insbesondere das aggressive Offensivrebounding der Dortmunder, welches den 1860ern Probleme bereitete. Offensiv tat man sich ohne richtigen Center sehr schwer die vielen Switches der Gegner zu bestrafen. Immerhin zog man eine Menge Fouls und durfte über die gesamte Spielzeit 40 Mal von der Freiwurflinie abdrücken, von den 27 Würfe verwandelt wurden. Zur Halbzeit musste der TSV mit einem 40:36 Rückstand in die Pause gehen.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Hagener besser an den Brettern zu arbeiten und weniger zweite Chancen abzugeben. Zudem leisteten Lennart Menk, Matthis Schmalenbach und Jonathan Pradel gute Arbeit bei der Fullcourt Defense. Offensiv versuchte man mehr Drives zu setzen und bewegte den Ball besser, sodass die Abschlüsse leichter wurden. Mit der steigenden Foulbelastung in beiden Teams suchten die Hagener mehr und mehr ihre Missmatches unter dem Korb, die Kapitän Malte Dukatz immer wieder clever nutzte.

Am Ende war es ein immenser Kraftakt der Hagener der zum letztlich verdienten Auswärtssieg führte. Für das nächste Spiel hoffen die TSVler, dass sie wieder vollständig antreten können.

Für den TSV spielten:

Busch (7), Menk (3), Schäfer (3), Schmalenbach (4), Dukatz (10), Pradel, Scheller (30), Miethling (18)