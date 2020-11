Der Ball ruht in der dritten Handball-Bundesliga, doch die sportlichen Planungen laufen weiter. So kann der VfL Eintracht Hagen jetzt die Vertragsverlängerung von Kapitän und Spielmacher Valentin Schmidt verkünden.



Wie auch immer diese Saison weitergeht, es wird nicht die letzte von Valentin Schmidt bei der Eintracht sein. Sein neuer Vertrag läuft bis 2023 plus die Option auf ein weiteres Jahr. "Dass Valentin verlängert, ist ein ganz wichtiges Zeichen. Er kam im Februar 2019 als gestandener Erstligaspieler zu uns hat sich bei uns nochmal weiterentwickelt. Er übernimmt immer mehr Verantwortung und genießt nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ein hohes Ansehen in der Mannschaft. Daher waren alle Verantwortlichen froh, dass wir uns nach einem kurzen Gespräch einig waren, die Zusammenarbeit zu verlängern", unterstreicht der sportliche Leiter Michael Stock. Schmidt sei nicht nur Leistungsträger, sondern ein "echter Schlüsselspieler".

Projekt 2. Liga

Der 26-Jährige freut sich selber ebenfalls über die Unterschrift: "Ich fühle mich sehr wohl und bin gerne ein Teil der Eintracht. Wir wollen gemeinsam das Projekt 2. Liga angehen und hoffen, dass wir bald wieder auf der Platte angreifen dürfen." Ein hohe Anerkennung genießt der ehemalige Bundesligaspieler auch bei Cheftrainer Stefan Neff: "Für mich ist Valentin nicht nur der Kapitän der Mannschaft, sondern auch der verlängerte Arm im Angriff. Er lebt von seiner Professionalität und gibt diese Einstellung auch mannschaftsintern vor, daher freue ich mich natürlich, dass wir so einen "Typen" im Team behalten können."

Valentin Schmidt wechselte zur Rückrunde 18/19 vom damaligen Erstligisten SG BBM Bietigheim zum VfL Eintracht Hagen. Er avancierte sehr schnell zum Spielmacher bei den Grün-Gelben und wurde bereits zur Saison 19/20 zum Vizekapitän ernannt. Seit dieser Saison führt er die Spieler von der Volme als Kapitän aufs Feld. Wenn es nach Geschäftsführer Joachim Muscheid geht, dann auch über die nächsten zwei Jahre hinaus: "Wir sind froh, einen Spieler wie Valentin in Hagen halten zu können" und ergänzt, dass ,,sich der Vertrag im Falle eines Aufstiegs in die 2. Handball-Bundesliga automatisch um ein weiteres Jahr verlängert."