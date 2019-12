TSV Hagen 1860 – RheinStars Köln 53:90 (14:48)

Das letzte Spiel vor Weihnachten war nochmal ein Heimspiel.

Nach den guten 25 Minuten gegen Herne wollte der TSV auch an dieser Leistung anknüpfen. Dieser Schuss ging aber leider gewaltig nach hinten los. Die Hagener fanden überhaupt nicht in ihr Spiel, begangen viele Fehler und bereiteten den Kölnern viele einfache Punkte. Das Passspiel am heutigen Tag passte vorne und hinten nicht zusammen, die Spielidee konnte nicht umgesetzt werden und man brachte sich mit vielen schlechten Entscheidungen in unglückliche Situationen, welche man nicht lösen konnte. Zudem waren die 1860er im Zuschauermodus und nahmen teilweise am Spiel gar nicht richtig teil, sodass die Kölner viele Offensivrebounds holen konnten.

Alles in allem wahrscheinlich der schwächste Auftritt der Hagener in dieser Saison - nun heißt es Weihnachtspause und dann besser machen!!!!!

Für den TSV spielten:

Jüng, Neuhaus (4), Niehaus (3), Radtke (13), Backhove (10), Müller (10), Sengül (13), Hagedorn