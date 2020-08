Erstmals in diesem Jahr lädt der Stadtmarketing für Wetter. am Sonntag, 16. August wieder zu einer seiner Stadtrundfahrten ein – diesmal inklusive Kaffee und Kuchen. Für alle, die sich gern erst etwas später auf eine Erkundungstour durch das Wetteraner Stadtgebiet machen möchten, ist dies das richtige Angebot, denn der Startzeitpunkt ist um 14 Uhr.

Die Rundfahrt, moderiert von Stadtführerin Petra Paul, beinhaltet unter Berücksichtigung der in Corona-Zeiten vorgegebenen Hygienevorschriften eine Besichtigung des Rathauses und einen Gang durch die historische Freiheit, wo Burgruine und Fachwerkhäuser von der mittelalterlichen Vergangenheit der Stadt erzählen. In Wengern werden der historische Dorfkern sowie die Ev. Kirche besucht, und es gibt auch hier sowie in Volmarstein Informationen zur reichen Geschichte der Stadt. Die Landschaft Wetters und die ländlichen Stadtteile Albringhausen, Esborn und Voßhöfen stehen ebenfalls auch auf dem Programm. Etwa nach der Hälfte der Tour können sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen im Burghotel Volmarstein stärken, bei gutem Wetter wird auf der Terrasse eingedeckt.

Start- und Endpunkt der Stadtrundfahrt ist der Bahnhof in Alt-Wetter, Bahnhofstraße 19, der mit Bus und Bahn zu erreichen ist. Hier stehen zudem Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Abfahrt ist um 14 Uhr, die Rundfahrt dauert etwa drei Stunden.

Die Kosten betragen 15 Euro pro Person, inklusive Kaffee und Kuchen, für Familien mit Kindern 29 Euro (maximal zweiErwachsene). Der Bus verfügt über ausreichend Plätze, so dass die Mindestabstandsregeln eingehalten werden können. Während der Busfahrt, beim Ein- und Ausstieg sowie auf dem Weg zu den Plätzen oder zur Toilette im Restaurant besteht Maskenpflicht.

Anmeldungen nimmt der Stadtmarketing für Wetter e.V. unter Tel. 02335/840188 oder per E-Mail an kontakt@stadtmarketing-wetter.de entgegen.