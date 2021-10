TSV Hagen 1860 - TuS Breckerfeld 21:121 (2:33/7:28/6:32/6:28)

Zum Heimauftakt begrüßten die 60er die Hansestädter aus Breckerfeld. Breckerfeld hat sich dazu entschlossen die Einspielrunde mit dem 2007er Jahrgang zu bestreiten, während bei den Volmestädtern nur die neuen Jahrgänge 2008/2009, sowie drei 2010er, zum Einsatz kommen. Also war von vorneherein klar, dass man heute nur lernen konnte.

Die Breckerfelder spielten von Beginn an ihre körperlichen Überlegenheiten aus. Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase wenig entgegenzusetzen. Zu sehr beschäftigte man sich mit dem Gegner, statt sich auf das eigene Spiel zu fokussieren. Man haderte mit dem Universum, dass man jetzt gegen eigentlich U16er antreten musste. Erst in der achten Minute wurde der Bann durch Lore gebrochen.

Im zweiten Viertel startete man besser. Lina attackierte jetzt aggressiver den Korb, verwandelte allerdings mehr Zirkus Würfe als normale Korbleger, aber Punkte sind Punkte. Doch dann gab es wieder eine Phase wo den Gastgebern nicht viel gelang. Es war schwer den Respekt vor den Riesen aus Breckerfeld abzulegen. Vorne konnte man nur selten das Spacing und das System halten, sodass Breckerfeld viele Ballgewinne in schnelle Punkte ummünzen konnte.

Im dritten Viertel lief es nicht viel anders. Defensiv war man häufig zu schläfrig, Vorne aber setzte man jetzt durch Ferdinand bessere Drives, einziges Problem war der Gleichgewichtssinn kurz vor dem Korbleger, der häufig eine gute Abschlussmöglichkeit verhinderte. Ella wurde dann auch endlich mal gefunden und gut in Szene gesetzt. So konnte sie ihrer Mannschaft mit Punkten behilflich sein.

Im vierten Viertel war es die jüngste Spielerin, die Akzente setzte (auch wenn sie das häufiger und aggressiver hätte machen können). Mit einem schönen Mitteldistanzwurf brachte sie die Punkte 20 und 21 für die Volmestädter. Dennoch lief auch diese Viertel nicht viel anders ab als die Vorherigen. Breckerfeld war immer den Tick wacher und aufmerksamer. Am Ende war der Sieg der Gäste nie in Gefahr, doch die Gastgeber zeigten immer wieder gute Ansätze, leider blieb es bei Ansätzen.

„Es war uns von Beginn an klar, dass heute nicht viel zu holen sein wird. Natürlich ist das nicht wirklich fair, wenn ein Verein noch mit den alten Jahrgängen an den Start geht, aber die Regeln geben es so her, also müssen wir das Beste aus dieser Situation machen. Man hat heute immer wieder Ansätze gesehen. Nur wir brauchen teilweise zu lange um die richtige oder um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Nach den Ferien wartet der nächste harte Gegner auf uns“, so der Coach.

Für den TSV spielten:

Josefine (2), Lore (7), Lina (10), Mina, Julia, Anisa, Mathilda, Ferdinand, Ella (2), Gizem