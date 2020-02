Herzliche Einladung zu unserem 4. Gesundheitstag am 25.4.2020in der Zeit von 10.00 - 13.00 Uhr.

Ort: Begegnungsstätte des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Bahnhofstr. 41, 58095 Hagen (ggü. der Polizei).

Es bestehen verschiedene Parkmöglichkeiten, ebenso ist die Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gut möglich.

Hernien sind Eingeweidebrüche. Am bekanntesten ist der Leistenbruch, jedoch gehören z. B. bei den Bauchwandbrüchen auch die Narbenbrüche und bei den inneren Hernien die Zwerchfellbrüche dazu. In diesem Jahr hält Herr Dr. med. Jens Peter Hölzen, Universitätsklinikum Münster einen Vortrag zum Thema " Bedeutung der Roboter-assistierten Chirurgie in der Behandlung von Zwerchfellbrüchen ". Herr Professor Dr. med. Martin Büsing, Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen, Klinikum Vest, hält einen Vortrag zum Thema " Komplexe Hernienchirurgie und Bauchdeckenrekonstruktion bei Adipositas ". Anschließend werden wir mit der Physiotherapeutin Frau Borrmann "bauchinnendruckfreundlich" Übungen durchführen.

Weitere Informationen über unseren Verein finden Sie auf unserer Website www.hernien-selbsthilfe.de