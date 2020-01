Auch in 2020 gibt es ihn wieder: den Veranstaltungskalender für den Bezirk Eilpe/Dahl! Frisch gedruckt in einer Auflage von 500 Stück liegt er seit vergangenem Mittwoch in vielen Geschäften und öffentlichen Stellen im Hagener Süden aus und ist dort – wie immer - kostenlos erhältlich.



Bezirksbürgermeister Michael Dahme und Geschäftsstellenmitarbeiterin Iris Schünadel freuen sich sehr über so viel Aktivität der Vereine, Kirchen und vieler anderer Institutionen im Hagener Süden. Gut 200 Termine eröffnen wieder vielfältige Möglichkeiten, seine Freizeit in Hagens südlichem Bezirk zu verbringen. Haben Sie Interesse am Fotografieren? Dann besuchen Sie doch einfach mal das Treffen der Fotofreunde Hagen Eilpe, welches einmal im Monat im Schultenhof stattfindet. Von Events, wie dem Bauern- und Kreativmarkt im März und Oktober in Dahl, dem Weihnachtsmarkt am 1. Adventwochenende im Freilichtmuseum oder dem gemütlichen Beisammensein des Sozialverbandes VDK bis hin zu den zahlreichen Terminen der Kirchen ist alles dabei. Zusätzlich beinhaltet die gedruckte Version die Sitzungstermine der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl sowie eine praktische zweiseitige Kalenderübersicht. Die Veranstaltungstermine sind auch online auf der Seite der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl als pdf-Dokument hinterlegt.