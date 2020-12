Das Jahr 2020 war, ist und wird anders sein als die Jahre zuvor. Zum Glück zeigen sich in diesen schwierigen Zeiten aber auch immer wieder versteckte Talente, engagierte Menschen und großartige Ideen, die Hoffnung geben.

Solche Menschen, Ideen und "Corona-Hoffnungsträger" sucht der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) aktuell.

Wer hat sich im Verein in den letzten Monaten besonders hervorgetan?

Den Verein mit innovativen Ideen durch die schwierige Zeit geführt?

Mit viel Engagement die Mitglieder motiviert? Die scheinbar stillstehende Zeit im Verein genutzt, um zukunftsfähig zu bleiben?

Solche engagierten Ehrenamtlichen aus den 29 FLVW-Kreisen will der Verband mit einem Sonderpreis "Ehrenamt in der Corona-Pandemie" auszeichnen.

In jedem FLVW-Kreis wird eine Preisträgerin oder ein Preisträger ausgewählt, um "Danke" zu sagen für ihren Einsatz - stellvertretend für die vielen, engagierten Ehrenamtlichen.

Alle FLVW-Vereine haben die Möglichkeit, ihre Vorschläge bis zum 15. Januar 2021 digital an ihre Kreis-Ehrenamtsbeauftragten zu senden. Also mitmachen und die Corona-Heldinnen und -Helden des Vereins melden.