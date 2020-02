Tief betroffen haben die Mitglieder des Ruderclubs „Westfalen“ Herdecke die Nachricht vom Tode des langjährigen Mitgliedes Ulrich Wienke aufgenommen, der im Alter von 79 Jahren nach einer schweren Krankheit verstarb.



Ulrich Wienke war ein engagiertes und ehrenwertes Mitglied, das dem Verein fast 39 Jahre lang treu war. Dadurch, dass seine Söhne in jungen Jahren aktiv ruderten, wuchsen ihm der Verein und die Menschen dort ans Herz, enge Freundschaften entstanden und Ulrich Wienke engagierte sich im Vereinsleben. So war Ulrich Wienke einige Jahre lang im Festausschuss ein Mitglied des erweiterten Vorstandes und organisierte verschiedene gesellige Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Neujahrstheke nach dem traditionellen Neujahrsrudern. Bis zuletzt nahm Ulrich Wienke aktiv am Vereinsleben teil und unterstützte den Verein mit der Übernahme kleinerer Aufgaben. Auch als gewissenhafter Rechnungsprüfer genoss er das Vertrauen der Mitglieder.

Mit seiner freundlichen und herzlichen Art war Ulrich Wienke ein engagierter Unterstützer, gewissenhafter Zuhörer und Berater und guter Freund.