Wer den Segen bekommen möchte, sollte sich jetzt noch schnell anmelden Die Sternsinger bringen immer rund um den 6. Januar den Segen und sammeln Geld für unterschiedliche Projekte für Kinder in aller Welt, die Unterstützung brauchen. Das wird auch in diesem Jahr so sein - allerdings wieder überwiegend kontaktlos.

WETTER/HAGEN. Kreativ und kontaktlos - so werden die Sternsinger der katholischen Gemeinden St. Augustinus und Monika sowie St. Liborius in Wetter ihren Segen am 8. und 9. Januar Coronakonform zu den Menschen bringen. Wie schon beim letzten Mal gibt es angesichts der Pandemie Segens-Post, die in die Briefkästen verteilt wird.

In der Gemeinde St. Augustinus und Monika stehen rund 220 Haushalte aus der vorherigen - ebenfalls kontaktlosen - Sternsinger-Aktion auf der Liste der Segens-Postboten. Wer zusätzlich in den Verteiler aufgenommen werden möchte, kann sich jetzt bei Dirk Bellenhaus vom Organisations-Team per E-Mail melden: dirk_bellenhaus@web.de.

In den Tüten der Sternsinger für Grundschöttel, Oberwengern, Volmarstein (rund um den Wasserturm) und Schmandbruch sind neben dem Segensaufkleber unter anderem ein Überweisungshinweis für die Spende sowie Sternsinger-Texte und ein Sternsinger-Lied enthalten.

Segens-Posttüte für eine Barspende

In der Gemeinde St. Liborius Wetter-Wengern werden die Organisatoren der Sternsingeraktion, Beate Kamplade und Gerhard Schmidt, im Januar 2022 ebenfalls erneut einen anderen Weg beschreiten. Das traditionelle Sternsingen wird in der weiter anhaltenden Pandemie zum nun zweiten Mal abgewandelt.

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, erhalten auch viele Haushalte in Wengern und Esborn einen Sternsinger-Segensbrief. Er wird von freiwilligen Helfern verteilt - ohne direkten persönlichen Kontakt. Der Brief enthält einen Heftstreifen mit dem Segenszug, Begleitinformationen zur Sternsingeraktion sowie einen Überweisungsträger. Für diejenigen, die lieber eine Bargeldspende überreichen, liegt alternativ auch eine Spendentüte bei.

Denn an den beiden Tagen besteht nach den Messen sowie am Sonntagnachmittag zusätzlich von

15 bis 18 Uhr die Gelegenheit, die Gabe für die Sternsingeraktion persönlich im Gemeindezentrum von St. Liborius eine Geldspende abzugeben.

Wer zum Beispiel neu zugezogen ist und in die Segenspost-Adressliste aufgenommen werden möchte, wer eine Spendenquittung benötigt, wer den Segenszug über der Wohnungstür in Kreide wünscht oder andere Fragen rund um die Sternsingeraktion in Wengern und Esborn hat, kann das Planungsteam per E-Mail kontaktieren: sternsingensanktliborius@web.de.

Für Hagener Besuche oder Post anmelden

"2022 werden die Sternsinger wieder unterwegs sein", hieß es bei Redaktionsschluss noch von den Hagener Sternsingern. Aktuelle Informationen lassen sich unter https://am-hagener-kreuz.de nachlesen. Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, muss sich unbedingt bei den Verantwortlichen in seiner Gemeinde anmelden. Wer möchte, kann den Segensaufkleber auch wieder in den Briefkasten geworfen bekommen.

Termine der Sternsingeraktion 2022:

- Heilig Geist, Emst: Samstag, 8. Januar 2022 Sonntag, 9. Januar 2022 sternsinger-heilig-geist@am-hagener-kreuz.de

- Heilig Kreuz, Halden: Sonntag, 9. Januar 2022sternsinger-heilig-kreuz@am-hagener-kreuz.de

- Sankt Bonifatius, Hohenlimburg: Freitag, 7. Januar 2022Samstag, 8. Januar 2022sternsinger-sankt-bonifatius@am-hagener-kreuz.deTelefon: 02334 – 41929

- Sankt Elisabeth, Hagen: Freitag, 7. Januar 2022Samstag, 8. Januar 2022Sonntag, 9. Januar 2022sternsinger-sankt-elisabeth@am-hagener-kreuz.de

Zur Aktion Dreikönigssingen

Die Aktion Dreikönigssingen steht dieses Mal unter dem Motto „Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Seit dem Start der Aktion Dreikönigssingen im Jahr 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Seit dem Start sammelten die Sternsinger insgesamt rund 1,23 Milliarden Euro, mehr als 76.500 Projekte für Not leidende Mädchen und Jungen in aller Welt - in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa - wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Die Aktion Dreikönigssingen steht seit 1980 jedes Jahr offiziell unter einem anderen Leitwort. Seit der 23. Aktion 1981 gibt es jeweils ein Beispielland, mit dessen Hilfe Kindern in Deutschland die Lebenssituation von Gleichaltrigen in den Ländern der Einen Welt verdeutlicht wird. Auf die Vergabe der Projektgelder hat dieses Beispielland jedoch keinen Einfluss. Die Beispielländer der kommenden Aktion 2022 sind Ägypten, Ghana und der Südsudan. Im Jahr 2020 sammelten die Sternsinger der Heilig-Geist-Gemeinde auf Emst 10.000 Euro für Not leidende Kinder in aller Welt. Foto: Archiv Stadtspiegel