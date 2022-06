Heute endlich wieder Kirmeszug in Hagen-Haspe bei Hochsommerlichen Temperaturen. Die Besucher hatten trotzdem Spaß dabei zu sein. Lobenswert das unsere Hagener Polizei von den Vereinen oder HHBV mit Wurfmaterial ausgestattet wurde was auch von den Polizisten verteilt wurden.

Dazu kommt noch das viele Menschen mit Behinderung am Kirmeszug teilgenommen haben. Behinderte gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht am Rand.

Meine Bilderstrecke