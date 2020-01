Hernien sind Eingeweidebrüche, die entweder an der Bauchwand (Bauchdeckenbrüche) oder als innere Hernien im Bauchraum in Erscheinung treten. Zu den Erkrankungen gehören u. a. Leistenbrüche, Nabelbrüche, Narbenbrüche, Schenkelbrüche, epigastrische Hernien und parastomale Hernien, sowie Zwerchfellbrüche. Als Selbsthilfegruppe geben wir neutrale Informationen zu den verschiedenen Erkrankungen sowie deren Therapie und bieten einen Erfahrungsaustausch unter Gleichbetroffenen an. Betroffene und Angehörige sind herzlich willkommen.

Unsere Gruppentreffen finden im Jahr 2020 an jedem 2. Dienstag im Monat ab 18.00 Uhr in der Begegnungsstätte des Paritätischen, Bahnhofstr. 41, 58095 Hagen (ggü. der Polizei) statt. Im Einzelnen: 11.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11. und 8.12.20.

Am Samstag, 25.4.20 findet unter der gleichen Adresse ab 10.00 Uhr unser Gesundheitstag mit Vorträgen von namhaften Referenten und Übungen mit einer Physiotherapeutin statt. Infos folgen :-)

Für Betroffene und Angehörige bieten wir den Austausch auch in einer privaten Facebookgruppe an:

https://www.facebook.com/SelbsthilfegruppeHernie/

Für Fragen stehen wir gerne unter 0152 25467515 zur Verfügung. Website: www.hernien-selbsthilfe.de

Simone Siegfried, 1. Vorsitzende der Hernien-Selbsthilfe Deutschland e. V. und der Vorstand