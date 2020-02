Die Schüler der Grundschule Overberg haben in der Vorweihnachtszeit wie die Weltmeister gebastelt - und das für einen guten Zweck. Die selbstgemachten Kunstwerke in Form von Sternen, Fotohaltern, Untersetzern oder auch Marmelade wurden dann bei der Weihnachtsfeier der Grundschule von Eltern, Lehrern und Schülern gemeinsam verkauft. 1.000 Euro kamen so zusammen, die die stolzen Grundschüler jetzt an den Förderverein der Kinderklinik des Allgemeinen Krankenhauses Hagen übergeben konnten.