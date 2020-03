Am Sonnatg, 08. März, fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des SV Aehringhausen-Geitebrücke im Vereinsheim in Aehringhausen statt.

Der 1. Vorsitzende Volker Hiby durfte die zahlreich anwesenden Mitglieder begrüßen und in seinem Bericht auf das Jahr 2019 zurückblicken. Neben zahlreichen Veranstaltungen war das Schützenfest im Jahr 2019 ein großer Erfolg und ein gelungenes Fest. Auch dieses Jahr soll daran wieder anknüpft werden. Das Schützenfest findet am 15.08. und 16.08.2020 statt. Das traditionelle Vogelschießen beginnt am 15.08.2020 um 14 Uhr, die Proklamation des neuen Königspaares am 16.08.2020 ab 11 Uhr. Im Anschluss bietet der Verein ein Preisschießen für Jedermann an. Zu diesem und weiteren Terminen folgen regelmäßig Beiträge auf der Facebook-Seite des Vereins.

Die wichtigsten Zahlen und Statistiken trug Kassierer Carsten Wegener vor.

Ehrung sportlicher Leistungen

Auch sportlich waren die Schützen des Vereins sehr aktiv. Ein wieder zunehmendes Interesse der Mitglieder am aktiven Schießsport ist festzustellen. Markus Oelschlegel berichtete in seiner Rede über die Wettkämpfe und Ergebnisse der Sportschützen im zurückliegenden Sportjahr und ehrte die Sieger der Vereinsmeisterschaften 2020. Im Rahmen dessen wurde den Sportschützen des Vereins das Leistungsabzeichen des WSB für besondere sportliche Erfolge verliehen. Hervorzuheben ist hier die Juniorenschützin Rebecca Oelschlegel, die das goldene Abzeichen mit Kranz verliehen bekam.

Mit der goldene Verdienstnadel des WSB für besondere Verdienste um den Verein wurden Kai Fengler und sein Vater Christian Fengler, vom Vorstand, für ihr langjähriges Engagement, ausgezeichnet.

Die Versammlung wählte folgende Vorstandsmitglieder:

1. Vorsitzender: Volker Hiby

2. Vorsitzender: Heiko Bräutigam

1. Kassierer: Carsten Wegener

2. Kassiererin: Anja Wrobel

Schriftführerin: Sandra Ottefülling

Pressewartin: Katharina Thonfeld

Schießwartin: Katharina Thonfeld

