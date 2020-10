Karneval fällt so gesehen aus - Tanzgarden trainieren trotzdem

Training bei der K.G. Grün Weiss Haspe am gestrigen Sonntag. Da man ja aufgrund der Ausfälle der Veranstaltungen nun mehr Zeit hat werden die Tänze perfektioniert, oder sogar etwas ganz neues?

Das wird man dann sehen wenn die ersten Veranstaltungen in der Zukunft stattfinden. Die Tanzgarde der K.G. Grün Weiss Haspe hatten jedoch Spaß. Und es war ja nicht das erste Training was ich besucht habe. Das sich innerhalb einer Saison viel verändert sieht man auch dort. Es sind neue Mitglieder in der Tanzgarde. Und man merkt beim Training das es ein tolles Team ist. Jedoch fehlt zur Zeit eine Tänzerin da sie sich beruflich verletzt hat. Man lacht viel und hat Spaß an der Sache. Trotzdem hier mal einen kleinen Einblick in das Training.