Kaum hat das neue Jahr begonnen, liegt auch schon der Veranstaltungskalender des Seniorenbüros für das erste Halbjahr vor. Boule-Nachmittag, Karnevalsfeiern, Tagesausflüge und Vorträge zu verschiedenen aktuellen Themen: Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt mit vielen abwechslungsreichen Programmpunkten. Einer der Höhepunkte ist der „Fröhliche Seniorennachmittag“, der am 13. Mai bei Musik, Gesang, Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr in der Elbschehalle in Wengern gefeiert wird.

Skat gespielt wird natürlich auch wieder – und zwar nach den Regeln des Deutschen Skatverbandes am 4. März und 6. Mai, jeweils ab 14 Uhr im Bürgerhaus Villa Vorsteher. Am 20. April steht eine Tagesfahrt nach Venlo auf dem Programm. Anmeldungen sind möglich unter Tel.: 89960. Auf eine Spargelfahrt können sich Interessierte am 5. Juni freuen. Infos und Anmeldung unter Tel. 71710. Am 20. Juni geht es zu den Passionsspielen auf der Freilichtbühne Hallenberg. Anmeldung unter Tel. 70229.

Viele hilfreiche Tipps rund um Smartphones und Tablets können sich die älteren Mitbürger am 18. Februar und 23. Juni holen. Die Infotreffs finden m Labor- und Testzentrum des FTB, Im Hilingschen 15 statt. Anmeldungen sind erforderlich unter

Tel. 840 347 oder per E-Mail an axel.fiedler@stadt-wetter.de

Die Stadtteilkümmerer sind als Ansprechpartner am 29. Januar um 16.30 Uhr im Café 1898 an der Bismarckstraße präsent.

Für alle karnevalesken Jecken sind zwei Karnevalsfeiern geplant – am 10. Februar mit den Karnevalsfreunden Wetter ab 14 Uhr im Stadtsaal und am 19. Februar um 15 Uhr in der Kath. Kirchengemeinde St. Liborius.

Zum offenen Boule-Spielen auf dem Harkortberg ist jeder herzlich eingeladen – am 29. April, 27. Mai und 24. Juni, jeweils um 17 Uhr auf der TGH-Boule-Bahn am Harkortberg.

Der neue Veranstaltungskalender, der noch viele weitere Angebote für Senioren enthält, liegt im Rathaus, im Verwaltungsgebäude an der Bornstraße, im Bürgerbüro, in den Zweigstellen der Sparkassen und in den Apotheken und Arztpraxen aus. Zudem steht der Kalender auch auf der städtischen Internetseite unter www.stadt-wetter.de (Leben in Wetter/Ältere Menschen) zum Download bereit. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten gibt Axel Fiedler, Seniorenbeauftragter der Stadt Wetter, gerne unter Tel. 840347.