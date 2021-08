Kirmes und mehr in Haspe

Kirmesbauer, Iämpeströter, Wolkenschieber, Kirmesesel, Ulkorden, Heimatkette, Wachholderritter und vieles mehr gab es am 28.08.2021 in Hagen-Haspe. Da in den vielen Monaten Corona ja jegliche Veranstaltungen verboten waren, gab es gestern endlich wieder ein Highlight. Es wurde ein kleiner Umzug gestartet, es gab Urkunden und neue Symbolfiguren des HHBV. Aber es wäre zu viel alles zu schreiben. Bilder sagen mehr....