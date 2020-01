Daniele Siebert und Renate Tampier gehören seit vielen Jahren zum Team der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hagener Suppenküche. Das Anliegen der beiden ist es immer, ihren Gästen nicht nur an fünf Tagen in der Woche eine warme Mahlzeit zu servieren, sondern ihnen trotz aller Sorgen und Nöte eine gastliche Stätte zu bieten und ihnen mit Würde und Respekt zu begegnen.

Die beiden kamen im Dezember 2017 auf die Idee, den Gästen und Ehrenamtlichen der Suppenküche auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten einen kreativen Nachmittag zu bieten, um Neugierde zu wecken, die eigene künstlerische Fähigkeiten auszuprobieren. So entstand der Malkreis "Kreative SK". Mit Genehmigung des Suppenküchen-Vorstands treffen sich die Künstler regelmäßig jeden Freitag für drei Stunden.

Die erste Ausstellung unter dem Titel "Farbenspiel" wurde im Januar 2019 in den Räumlichkeiten der Suppenküche, Märkischer Ring 101, mit großem Erfolg durchgeführt. "Der Erlös aus dem Verkauf der Bilder, haben wir zu 100 Prozent an die Suppenküche weitergegeben", berichtet Daniele Siebert.

Am Tag der Ausstellung waren auch zwei Besucherinnen anwesend, die sich spontan angeboten hatten, unentgeltlich für einen guten Zweck, ihre Werke zur Verfügung zu stellen. Seit dem gehören auch Lydia Anton und Hildegard Knaupe zum Malkreis.

Die Gruppe stellt zurzeit in der Auslage des Sanitätshauses Rech an der Mittelstraße 15 aus. Auch diesmal ist der gesamte Erlös aus dem Verkauf für die Suppenküche gedacht. Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Januar zu sehen und die Werke bis dahin zu erwerben.

Folgende Kunstschaffenden stellen aus: Daniele Siebert (Leitung), Renate Tampier, Jozefina Salic, Eva Fischer, Heidi Neunaber, Hildegard Knaupe und Lydia Anton.