Latif Ibrahim, der Mann der Vereinsvorsitzenden Katharina Gerlach, ist derzeit wieder in Ghana vor Ort und organisiert kleine Projekte für den Verein AMARAABA-Ghana aus Wetter. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es aktuell zwar nicht möglich, größere Projekte zu realisieren, doch auch kleinere Aktionen helfen den Menschen in Ghana gerade sehr.



Da die Schulen laut der Regierung noch bis Januar 2021 geschlossen bleiben, hatte sich der Verein beispielsweise in den vergangenen Wochen und Monaten auf die Gesundheit der Patenkinder konzentriert. So wurden die Schulgelder genutzt, um Lebensmittel und Malariaschutz-Medikamente zu kaufen und zu verteilen.

Am vergangenen Wochenende war Latif zu Besuch in dem Waisenhaus „Mercy Children's Home“ in Tamale. Das Waisenhaus wird regelmäßig vom Verein AMARAABA-Ghana besucht und mit Geld- und Sachspenden unterstützt.

„Latif hat am vergangenen Wochenende einen gemeinsamen Nachmittag mit kleinen Aktionen für die Kinder und ein gemeinsames Essen in dem Waisenhaus organisiert“, erzählt Katharina Gerlach. „Die Kinder haben sich sehr über diese Abwechslung gefreut!“ Außerdem wurden zahlreiche Lebensmittel und neue Matratzen für die Kinder beschafft und gespendet. Das Pflegeteam des Waisenhauses freut sich sehr darüber, dass die Kinder nun eine angenehmere und saubere Schlafgelegenheit haben.

In den nächsten Tagen ist auch die Unterstützung eines weiteren Waisenhauses mit Geld- und Sachspenden geplant.