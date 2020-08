Einen neuen Jugendsprecher hat die Mitgliederversammlung der AIDS-Hilfe Hagen am vergangenen Freitag gewählt.

Laut Satzung des Vereins vertreten Jugenddelegierte die Interessen Jugendlicher im Verein gegenüber den Mitgliedern, Vorstand und Geschäftsführung. Außerdem vertreten sie den Verein gegenüber den anderen Jugendverbänden, die im Jugendring organisiert sind.

Nehmat wird 24 Jahre alt und kann dieses Amt daher noch für maximal zwei Jahre ausüben. Er folgt damit Katrin Siefert, die dieses Amt von 2018 bis jetzt innehatte. Er ist mit Reza Alifard auch Gruppenleiter der Queerfugees und vertritt die Kolleg*innen der Queerschlag Gruppe während Krankheits- oder Urlaubstagen. Er stammt aus Afghanistan und lebt seit 2015 in Hagen.

Gemeinsam mit Reza wurde er von der Stadt Hagen im Frühjahr mit dem Integrationspreis für besondere Verdienste um die Integration ausgezeichnet.

Beide genießen das Vertrauen der Jugendlichen, die ihn in einer Art "Vorwahl" vorgeschlagen haben und die sich sehr freuen.

"Ich bin sehr glücklich und bedanke mich für Euer Vertrauen", ließ er am gleichen Abend alle Anwesenden etwas verschmitzt wissen und später per Email die, die aufgrund von Covid19 nicht selbst anwesend sein konnten.

Vom Vorstand und Geschäftsführung auch auf diesem Wege alle guten Wünsche.