Seit Sommer 2018 bereichert Jannis Selbach - früher selbst im erweiterten Kader der Jugend-Nationalmannschaft der deutschen Florett-Fechter - das sportliche Angebot beim TSV 1863 Herdecke mit dem Florett-Training für Nachwuchstalente im Alter von acht bis 14 Jahren.

Von Anfang an können sich die Kinder mit dem Florett ausprobieren und in kompletter Kluft mit der Technik wie bei den Profis gegeneinander fechten. Eines der wichtigsten Technikelemente ist dabei die jetzt von der Sparkasse geförderte Meldeanlage. Sie gibt den Sportlern durch einen Signalton den Hinweis, ob ein gültiger Treffer auf der gegnerischen Weste erfolgt ist.

Der Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HagenHerdecke Frank Walter und Jennifer Külpmann (1. Vorsitzende des TSV) trafen sich mit Jannis Selbach und seinen Schützlingen beim Training vor Ort zur symbolischen Übergabe. Jennifer Külpmann bedankte sich für die Förderung in Höhe von 2.000 Euro und freut sich, dass der Verein das Breitensportangebot für Kinder und Jugendliche weiter ausbauen kann. „Dies ist in einer von Smartphones und Spielekonsolen geprägten Zeit“, so Frank Walter, „eine sehr gute Investition.“.