Am 26. Juni, 10 bis 13 Uhr, dreht sich im Seniorenzentrum Am Theater, Humboldtstraße 11, alles um klassische Automobile und Zweiräder, denn auf dem Gelände der Einrichtung findet das diesjährige Fahrzeugtreffen „Oldie trifft Oldie“ statt.



Liebhaber, Fans und Besitzer von Young- und Oldtimern kommen zum gemeinsamen Fachsimpeln, Erzählen und Bestaunen der Oldtimer.

„Viele unsere Bewohner freuen sich auf Fahrzeuge, die ihre Eltern besaßen oder die in ihrer eigenen Jugend maßgeblich das Stadtbild prägten“, sagt Einrichtungsleiterin Kristina Wagner.

Natürlich auch mit Musik aus den 50er Jahren.

.“Wir freuen uns auf viele Gäste, einen regen Austausch von Fahrzeugbesitzern und Zeitzeugen und hoffen auf einen unvergesslichen Tag“, so die Einrichtungsleiterin, denn auch alle BürgerInnen der Stadt sind herzlich eingeladen.

Eisflatrate

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 10 Uhr kann man zudem in der Einrichtung so viel Eis schlemmen und genießen, wie man will und schafft.

Für einen einmaligen Beitrag von 4,50 Euro werden die Becher immer wieder aufgefüllt. Der Erlös des Flatrate-Eisfestes geht in diesem Jahr als Spende an den Ambulanten Kinder- Hospizdienst der Caritas „Sternentreppe“.

Hmmmm, so viel Eis essen, wie man mag.

Hintergrund

Bundesweit wird die „Eisflatrate für den guten Zweck“ von der Alloheim-Gruppe in allen zugehörigen Residenzen veranstaltet. Alle Termine der jeweiligen Eisfeste kann man auf der Website unter www.alloheim.de einsehen.