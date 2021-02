Auch in der Hagener Gemeinde der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in der Kreishausstraße 13 finden derzeit wegen der Corona-Pandemie keine Präsenzgottesdienste statt.

Die Gemeinde bietet deshalb an jedem Sonntag von 09:45 bis 10:30 Uhr einen Online-Gottesdienst für die ganze Familie an. Daran schließt sich 10:45 bis 11:30 Uhr je eine Religionsklasse (Sonntagsschule) für Erwachsene und Jugendliche an. Eingeladen sind alle, die auch oder gerade in dieser Zeit eine Botschaft des Friedens, der Hoffnung und der Zuversicht brauchen oder teilen möchten. Die Gottesdienste finden im ZOOM-Meetingraum 818 7269 7853 statt. Es wird kein weiteres Passwort benötigt.