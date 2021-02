Wer auf das Ev. Kinderhaus Lukas an der Schillerstraße zusteuert, sieht sie schon von Weitem: bunte Wimpel, die den langen Zaun an der Kita schmücken. Bei näherem Hinsehen gibt es noch etwas anderes zu entdecken. Kleine Tütchen, gut geschützt durch eine Klarsichthülle, sind ebenfalls an dem Zaun befestigt. „Zum Mitnehmen“ – steht da ganz groß.

„Schon im ersten Lockdown haben wir solche Tüten mit Geschichten, Liedern, Bastelangeboten oder Backrezepten für die Familien unserer Kita zur Verfügung gestellt“, erklärt Katrin Sievering, Erzieherin im Ev. Kinderhaus Lukas, die Aktion. „Und seit einiger Zeit packen wir immer mehr davon." Die Rückmeldungen der Kita-Familien seien sehr gut gewesen, so dass man im Laufe der Zeit immer mehr „Pakete to go“ und zu Weihnachten „sogar richtig viele" vorbereitet und aufgehängt habe.

Und so kommen inzwischen auch einige Familien, deren Kind nicht das Kinderhaus besucht, und nehmen ein Tütchen mit. „Und auch die Bewohner des benachbarten Haus Wohlbehagen haben wir eingeladen, die Pakete to go mitzunehmen. Sie nehmen die Pakete mit Freude an und haben sich sogar schon mit einem Brief herzlich bedankt“, so Katrin Sievering.

Die Vorbereitung der Tütchen, von denen im Schnitt 20 pro Woche am Zaun hängen, übernimmt das gesamte Team. „Wir sammeln die Ideen, unterstützen uns bei der Vorbereitung und Zusammenstellung.“

Was das gesamte Kita-Team besonders freut: „Sowohl die katholische als auch die städtische Kita haben sich bereits unserer Aktion angeschlossen. So könnten Familien und Interessierte in diesen schwierigen Zeiten eine Runde durch Eckesey drehen und sich das ein oder andere Päckchen zur Gestaltung mit nach Hause nehmen.“