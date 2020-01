Prinzenball 2020

Das Prinzenpaar wurde heute inthronisiert. Die Hagener Eiche wurde nicht vergeben aufgrund schwerer Krankheit.

Das Programm für das Prinzenpaar hatte es in sich.

Tanzgarde Elsey

Schlager Deluxe

Funkengarde Hürth Gleuel

Rainer Bartelheim

Tanzgarden der Hagener Karnevalsvereine

Die Hetdörper Mädche un Junge

Die Funkengarde aus Hürth Gleuel hat den Kölner Karnevall nach Hagen gebracht. Die Halle tobte. Aber auch bei den anderen Künstlern ging es hoch her. Ein gelungener Abend. Schaut euch die Bilder an.