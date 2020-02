!949 gegründet und gestern Abend die Halle gerockt. So kann man den Abend bezeichnen den die Loßröcke den Gästen geboten hat.

Andrea I und Nora I das Oberloßrockpaar eröffneten die Veranstaltung gebührend. Dann bekam der Schupo sogar noch eine Auszeichnung. Der RBM zeichnete ihn aus für die vielen langen Jahre die er als Dorfpolizist den Rosensonntagszug angeführt hat, Veranstaltungen besucht hat und vieles mehr. Und dann kam der große Moment für das Oberloßrockpaar sie zeichneten ihre Eltern mit ihrem Orden in Gold an der Kette aus. Ja der Bezirksbürgermeister hatte Tränen in den Augen. Dann kamen verschiedene Künstler die die Halle der Gesamtschule Helfe mit den Gästen rockten. Und dann kam das Prinzenpaar der Stadt Hagen. Das es nicht nur bei einem Einmarsch blieb konnte man sich beim Prinzenpaar denken und genauso kam es. Als erstes muss man sagen das die Herzdame Nora I schwanger ist. Also musste der Oberloßrock mit einem Kinderpuppenwagen einen Parkour bewältigen was er mit bravour schaffte. Und dann bekam er erst symbolisch ein Geschenk des Prinzenpaares. Er wird einen Handball bekommen, der signiert von Atze Schröder sein wird. Erwähnt sein muss noch das es der Handball ist womit das Benefizspiel ausgeführt wurde.

Die Tanzgarden einsame spitze. Die Loßröcke feierten gebührend das 70 jährige bestehen.