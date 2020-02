Ein Slotcar-Rennen mit Modellautos - bekannt unter dem Namen "Carrera" - veranstaltet die Volkshochschule Hagen zusammen mit dem Slot-Club Hagen im Rahmen ihres Jubiläumsprogramms "100 Jahre VHS - 100 Begegnungen" am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 14 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Swolinzkystraße 1.

Autorennen fahren ist Adrenalin pur. Der Slot-Club Hagen macht diesen Traum wahr und zwar ganz ohne Risiko für Gesundheit oder Klima. Die Rennbahn und die Autos wurden in Hagen per Hand gefertigt. Sie lassen sich nicht nur bestaunen, sondern jeder kann die Autos auch selbst in einem Rennen auf der Bahn testen.

Anmeldungen sind wegen der begrenzten Teilnehmerzahl unter Tel. 02331-1851166 oder per E-Mail an info@slotshop-hagen.de erforderlich.