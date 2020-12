Nun schon zum sechsten Mal packten die Mitglieder der Gemeinde Hagen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zur Weihnachtszeit Schuhkartons mit Geschenken für die Bewohner des Männerasyls der Stadt Hagen.

Das städtische Männerasyl in der Stadtmitte dient als Übernachtungsstelle für alleinstehende, wohnungslose Männer. Zur kurzfristigen Unterbringung gehören auch ein Frühstück und Abendessen und eine kostenfreie Möglichkeit, Wäsche zu waschen.

Parallel dazu gibt es in dem Haus eine „Wohnetage“, in der durch Wohnungstraining geholfen wird, zukünftig eine eigene Wohnung anzumieten und eine Etage, auf der Männer leben, die auf eine heimähnliche Unterbringung angewiesen sind.

Unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ warb die Frauenhilfsvereinigung (FHV) der Kirche um großzügige Spenden. Insgesamt kamen im Verlauf des Dezembers 39 liebevoll in Weihnachtspapier verpackte Schuhkartons, gefüllt mit Dingen des täglichen Bedarfs, wie Hygieneartikel, Lebensmittel und warme Kleidung, zusammen. In diesem Jahr durften auch die wichtigen Mund- und Nasenschutzmasken nicht fehlen.

FHV-Leiterin Katrin Genster, ihre beiden Töchter Ruby und Liv und Ratgeberin Ellen Hiemer übergaben kurz vor Weihnachten die Schuhkartons an den diensthabenden Verantwortlichen, Jörg Breden, und überbrachten herzliche Grüße der Gemeinde. Er und seine Mitarbeiter und ein zufällig anwesender Postbote halfen beim Ausladen der Päckchen tatkräftig mit. Sichtlich bewegt bedankte sich Herr Breden für die vielen Geschenke.

Die Schuhkartons wurden im Verlauf des Heiligabends durch den Leiter des Männerasyls an die Bewohner ausgeteilt.