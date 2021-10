Nachdem wir durch Corona eine lange Zeit keinerlei Gemeinsamkeiten mehr anbieten konnten, möchten wir nun wieder in regelmäßigen Abständen Mitglieder und Heimatfreunde zum Stammtisch in den Bentheimer einladen, um in geselliger Runde über heimatverbundene Themen zu plaudern.

Es gelten die Coronaregeln der Stadt Hagen.

Stammtisch im Bentheimer am 20.10.2021 | Beginn: 17:30 Uhr

Eine Anmeldung muss bitte bis zum 20.10.2021 12:00 Uhr eingehen.

Kontakt: www.heimatverein-hohenlimburg.de