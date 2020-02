Tränen im Amtshaus Boele

Gestern wurde der Rosensonntagszug in Boele abgesagt. Also verlegte man die Schlüsselübergabe ins Amtshaus. Im Amtshaus flossen dann Tränen. Aber wie sagte der Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter Kohaupt zu seinem Sohn Oberlossrock Andreas Kohaupt, Tränen gehören zum Karneval wie auch Freude. Der Vorhaller Bauer, die Obermolly, das Kinderprinzenpaar, das Nachwuchslossrockpaar, der Stukenförster sowie das Hagener Prinzenpaar Dennis I und Doreen I gaben dem Oberlossrock mit seiner Herzdame die Ehre. Der Zug wird nach geholt das wurde bekannt. Das Datum und alles weitere werden wir erfahren.

Nun hat Andreas Kohaupt als Oberlossrock bis Aschermittwoch das Amtshaus in Boele für sich. Er regiert nun und es bleibt in der Familie.