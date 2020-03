Uferreinigungsaktion der Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg

Wie in jedem Jahr im März , haben die Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg , das Ufer der Lenne von Müll befreit.

Neben Plastikverpackungen , Glas- und Plastikflaschen , Schrott und Sperrmüll wurden vermehrt Einweggrills und andere Grillutensilien gefunden.

Es ist leider keine Besserung in Sicht , wie die rund 2 Tonnen Müll zeigen,welche in knapp 3 Stunden gesammelt wurden.Der Freizeitdruck an der Lenne steigt stetig.Die Menge des hinterlassenen Unrates

steigt ebenfalls , welche wir Angler im Laufe des Jahres am Gewässer so antreffen. Wir versuchen die Mitbürger über die mediale Berichterstattung zu erreichen und zu sensibilisieren.Leider gibt es noch zu viele uneinsichtige " Dummköpfe ". Deshalb wird diese Reinigungsaktion auch in Zukunft für uns Angler leider wohl unumgänglich sein.

Vielen Dank an die Helfer und die HEB für die Unterstützung und die Entsorgung.

Ein Dankeschön gilt auch Radio Hagen für die jährliche Berichterstattung.