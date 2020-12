Die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der Stadt Hagen hat auch im November angehalten. Die Zahl der Arbeitslosen ging nochmals um 264 oder 2,2 Prozent auf 11.942 zurück. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 11,7 Prozent. Der immer noch beträchtliche Vorjahresabstand ist ebenfalls weiter gesunken. Vor zwölf Monaten waren 1.751 Hagener weniger arbeitslos, die Quote lag bei nur 10,2 Prozent.

„Der zweite Lockdown im November ist auf dem Hagener Arbeitsmarkt weniger zu spüren als gedacht. Die saisonale Belebung war stärker. Nahezu alle Personengruppen konnten davon profitieren, besonders die unter 25-Jährigen“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen.

„Die aktuellen Pandemiemaßnahmen machen sich hingegen bei der Kurzarbeit bemerkbar. Bei den Neuanzeigen hat es nach der Beruhigung in den letzten Monaten jetzt wieder einen spürbaren Anstieg gegeben. Mehr als 100 weitere Unternehmen haben Arbeitsausfälle angezeigt, im Oktober waren es nur 26“. Besonders wichtig ist der Agenturchefin der Hinweis auf die späten, aber guten Aussichten am Ausbildungsmarkt: „Noch nie haben die Unternehmen im November so viele

Ausbildungsstellen für sofort gemeldet. 112 waren es genau, davon ist die Hälfte noch unbesetzt! Für motivierte Jugendliche gibt es viele Chancen, jetzt noch eine Ausbildung zu finden.“

Der Herbstaufschwung trägt weiter, der zweite Lockdown ist bisher weniger zu spüren als der erste. Natürlich bleibt das Corona bedingt deutlich höhere Niveau der Arbeitslosen-zahlen, doch ist der Abstand rückläufig und schon 150 Arbeitslose kleiner als noch im Vormonat.